Помогите пожалуйста! Мне нужна 1 пословица на казахском языке о здоровье.4 послови??ы уже есть.(извините там написано что это по предмету русский язык но это по казахскому языку

Русский язык

Помогите пожалуйста! Мне нужна 1 пословица на казахском языке о здоровье.4 послови??ы уже есть.(извините там написано что это по предмету русский язык но это по казахскому языку

Автор: Гость