Помогите пожалуйста! Мне нужна 1 пословица на казахском языке о здоровье.4 послови??ы уже есть.(извините там написано что это по предмету русский язык но это по казахскому языку

Русский язык
Помогите пожалуйста! Мне нужна 1 пословица на казахском языке о здоровье.4 послови??ы уже есть.(извините там написано что это по предмету русский язык но это по казахскому языку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ағайын бар болса көре алмайды,  жоқ болса бере алмайды
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