Помогите пожалуйста! Мне нужна 1 пословица на казахском языке о здоровье.4 послови??ы уже есть.(извините там написано что это по предмету русский язык но это по казахскому языку
Русский язык
Помогите пожалуйста! Мне нужна 1 пословица на казахском языке о здоровье.4 послови??ы уже есть.(извините там написано что это по предмету русский язык но это по казахскому языку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ағайын бар болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика