Сходства древнего двуречья и египта реки и благоприятные условия для хозяйства
История
Сходства древнего двуречья и египта реки и благоприятные условия для хозяйства
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Гость:
Древнейшее рабовладельческое общество и государства складываются в южной части долины рек Тигра и Евфрата примерно в то же время, что и в Египте. Здесь возникает второй важнейший очаг цивилизации, который оказал большое влияние на политическую, экономическую и культурную историю всего древнего мира.
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