Устно составь задачу по краткой записи. было- 47 д. сделали-50д. стало- ? Реши составленную задачу. Вычисли и запиши ответ.

Гость: Гость:

На завод по изготовлению маленьких металлических деталей поступил срочный заказ. Заказчик просил в кратчайшие сроки выслать ему как можно больше деталей. Готовых к отправке деталей было 47. В спешке работники завода успели сделать еще 50 и отправили все детали заказчику. Сколько деталей он получил? 47+50=97 Ответ: он получил 97 деталей