Запиши слова в 4 столбика в порядке ударения: договор, дождь, торты, шофер, день, свекла, позвонит, столяр, щавель, понял, поняла.

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Запиши слова в 4 столбика в порядке ударения: договор, дождь, торты, шофер, день, свекла, позвонит, столяр, щавель, понял, поняла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение на 1 слог - договор, день, щавель, понял ударение на 2 слог - торты, шофер, свекла, столяр ударение на 3 слог - договор, позвонит, поняла
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