Как сделать фонетический разбор слова Пять

Русский язык
Как сделать фонетический разбор слова Пять
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Антоніми до слова активний
Ответить
Математика
Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.
Ответить
Математика
Устно придумай задачу решением которой является сумма 25 + 8 вычисли ответ этой зад??чи
Ответить
Геометрия
Луч d проходит внутри угла bc. Найдите dc если bc=97 градусов, bd=54 градуса
Ответить
Английский язык
Извините который час без четверти 2 Осторожно Мама все в порядке дорогой О Боже чт?? случилось Здравствуйте Я могу поговорить с Максом я слушаю
Ответить