Устно придумай задачу решением которой является сумма 25 + 8 вычисли ответ этой зад??чи

Математика
Устно придумай задачу решением которой является сумма 25 + 8 вычисли ответ этой зад??чи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Маши было 25 тетрадок в клетку и 8 в линейку. Сколько всего тетрадок у Маши? В классе было 25 девочек и 8 мальчиков, сколько всего учеников в классе? 
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