Сочинение на тему: заслуживаю я уважения Срочно

Обществознание
Сочинение на тему: заслуживаю я уважения Срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей стране заслуживает уважение каждый человек. Если взять пример в семье, то я заслуживаю уважение своих родственников и друзей.
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