Сочинение на тему: заслуживаю я уважения Срочно
Обществознание
Сочинение на тему: заслуживаю я уважения Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нашей стране заслуживает уважение каждый человек. Если взять пример в семье, то я заслуживаю уважение своих родственников и друзей.
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