Угол ABC равен 160, лучи BK и BM проходят между сторонами этого угла и перпендикулярны им.Найдите угол MBK.
Геометрия
Угол ABC равен 160, лучи BK и BM проходят между сторонами этого угла и перпендикулярны им.Найдите угол MBK.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВС=160,МВС=АВС=90(так как МВ перпендикулярно ВС и АВ перпендикулярна КВ)-->160-90=70-МКВ (АВМ+КСВ=90)
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