Угол ABC равен 160, лучи BK и BM проходят между сторонами этого угла и перпендикулярны им.Найдите угол MBK.

Геометрия

Угол ABC равен 160, лучи BK и BM проходят между сторонами этого угла и перпендикулярны им.Найдите угол MBK.

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