Выделите в каждом предложении его грамматическую основу.Назовите второстепенные члены предложения.Сколько слов и сколько членов предложения в каждом предложении? Почему в некоторых примерах слов больше, чем членов предложения?...

Русский язык

Выделите в каждом предложении его грамматическую основу.Назовите второстепенные члены предложения.Сколько слов и сколько членов предложения в каждом предложении? Почему в некоторых примерах слов больше, чем членов предложения? спишите и подчеркните орфограмма " Безударные проверяемые гласные в корне слова" Поднялась за рекой большая темная туча. Упали первые тяжёлые капли.Вскоре хлынул проливной дождь.

Автор: Гость