Выделите в каждом предложении его грамматическую основу.Назовите второстепенные члены предложения.Сколько слов и сколько членов предложения в каждом предложении? Почему в некоторых примерах слов больше, чем членов предложения?...

Русский язык
Выделите в каждом предложении его грамматическую основу.Назовите второстепенные члены предложения.Сколько слов и сколько членов предложения в каждом предложении? Почему в некоторых примерах слов больше, чем членов предложения? спишите и подчеркните орфограмма " Безударные проверяемые гласные в корне слова" Поднялась за рекой большая темная туча. Упали первые тяжёлые капли.Вскоре хлынул проливной дождь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Поднялась туча(гр. основа), за рекой, большая, темная (втор. члены предлож.), поднЯлась-поднЯть, рЕкой-рЕки, бОльшая-бОльше(безударн. гласн. в корне). 2. Упали капли(гр. основа), первые, тяжелые(втор. члены предлож.), тЯжелые-тЯжесть(безударн. гласн. в корне. 3. Хлынул дождь(гр. основа), вскоре, проливной(втор. члены предлож.).
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