Упр.95. Прочитайте. Сердце,улыбка,далёкий,солома,лёгкий,мышь,тростник,ночлег,ловки??,площадка,молчун,дорожка,варенье,кровать,человек,семья,скользкий,лестница,лисичка,сластёна,длинный. Написать в 4 столбика

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Упр.95. Прочитайте. Сердце,улыбка,далёкий,солома,лёгкий,мышь,тростник,ночлег,ловки??,площадка,молчун,дорожка,варенье,кровать,человек,семья,скользкий,лестница,лисичка,сластёна,длинный. Написать в 4 столбика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердце улыбка солома мышь тростник ночлег площадка молчун дорожка варенье кровать человек семья лестница лисичка сластёна                                                                                                       далёкий лёгкий скользкий длинный
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