Напешите по 1 одному придложением с частицей которая пишется через дефиз

Русский язык
Напешите по 1 одному придложением с частицей которая пишется через дефиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облака летели буд-то овечки на лугу .
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