Күрес,жең, шағын,қол, сөздері омоним болатындай сөз тіркесін құрындар

Қазақ тiлi
Күрес,жең, шағын,қол, сөздері омоним болатындай сөз тіркесін құрындар
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Автор: Гость
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Гость:
Нашақорлықпен күрес,күрестен 1-орын алу Жейденің жеңі, қарсыласыңды жең
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