Найти суму и разности дробей

Алгебра
Найти суму и разности дробей
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Гость:
Выложитьg. выложитьвыложитьвыложить
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