Текст do you know that...

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Текст do you know that...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод Знаете ли вы, что? Там были 300 видов слонов везде, сегодня вы можете найти их в Африке и Индии. Особенно Азиатские и Индийские слоны в опасности. Охотники убивали слонов ради мяса и их ivorytusks долгое время.  Сегодня многие слоны в Африке умирают, потому что они не имеют достаточно еды, перекусим, а пространство толиве. Сегодня только 1 млн. слоны живут на планете. В один прекрасный день они могут исчезнуть.  До войны времени тигров было достаточно места, чтобы жить. Сегодня тропических лесов становилось все меньше и меньше. Люди охотились тигры со времен войны. Они могут исчезнуть, слишком.  Люди охотятся на синих китов ради мяса, жира и масла.  Тридцать лет назад их было 100 000 носорогов в Африке. Сегодня есть, вероятно, меньше, чем 4000. В Кении, Замбии носорога Рог-это Фортуна.
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