Необходимость государственного регулирования экономики вызвана: a)необходимостью решать экономические проблемы, которые в рыночном хозяйстве сами по себе не решаются б)политическими амбициями правящих кругов в)стремлением об...

Экономика
Необходимость государственного регулирования экономики вызвана: a)необходимостью решать экономические проблемы, которые в рыночном хозяйстве сами по себе не решаются б)политическими амбициями правящих кругов в)стремлением обеспечить обороноспособность страны г)соображением благополучие общества сделать приоритетам экономики д)потребностью в устойчивости общественного строя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: А Я бы ещё добавил Д, если можно выбрать 2 варианта. Д - потому что государство должно осуществлять, к примеру, антимонопольную политику. Без её осуществления не будет устойчивости в общественном строю.
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