Среднее арифметическое двух чисел равно 4,4. Одно число равно 5 1/5. Найдите второе число.
Математика
Среднее арифметическое двух чисел равно 4,4. Одно число равно 5 1/5. Найдите второе число.
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