Луч d проходит внутри угла bc. Найдите dc если bc=97 градусов, bd=54 градуса
Геометрия
Луч d проходит внутри угла bc. Найдите dc если bc=97 градусов, bd=54 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству измерения углов ∠bc = ∠dc + ∠bd, ∠dc = ∠bc - ∠bd = 97- 54 = 43°
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Угол ABC равен 160, лучи BK и BM проходят между сторонами этого угла и перпендикулярны им.Найдите угол MBK.