Солнце жаркое, как всегда. простое предложение?
Русский язык
Солнце жаркое, как всегда. простое предложение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да......................................................
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