Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.

Математика
Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+6)+x+x=198  x+6+2x=198  3x=198-6  3x=192  x=192:3  x=64  x+6=64+6=70  из этого следует что наименьшее число это 64
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