Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.

Математика

Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.

Автор: Гость