Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.
Математика
Сумма трех чисел,одно из которых на 6 елиниц больше другого,равна 198.найдите меньшее из чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+6)+x+x=198 x+6+2x=198 3x=198-6 3x=192 x=192:3 x=64 x+6=64+6=70 из этого следует что наименьшее число это 64
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