Какое явление придется использовать при обьяснении процесса, когда огурец опустить в соленую воду и он станет соленым
Физика
Какое явление придется использовать при обьяснении процесса, когда огурец опустить в соленую воду и он станет соленым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это явление называется дефузия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши слова в 4 столбика в порядке ударения: договор, дождь, торты, шофер, день, свекла, позвонит, столяр, щавель, понял, поняла.
Окружающий мир
Зааполни таблицу один пример возьми из учебника рисунок на с 56 другие примеры 1 2 в каждой графе постарайся найти в дополнительной литературе сети...
Алгебра
Русский язык
Литература