Логическая задача : Миша ест мороженое только по воскресеньям . Конфеты только каждый второй день . А пироженое только каждый четвёртый день . 1 сентября в воскресение Миша съел и то и другое и третье . Когда ещё будет такой де...

Математика
Логическая задача : Миша ест мороженое только по воскресеньям . Конфеты только каждый второй день . А пироженое только каждый четвёртый день . 1 сентября в воскресение Миша съел и то и другое и третье . Когда ещё будет такой день чтобы Миша съел мороженое конфеты и пироженое??? помогите пожалуйста сижу на олимпиаде ничего не понимаю!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во вторник вот ответ подпишись пж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Ткань которая выстилает пищеварительный канал?
Ответить
Алгебра
Представьте в виде степени: 2)С основанием 0,1 число 0,00001;0,001;0,1
Ответить
Математика
Дробь которая равана дроби 10/3 : 1)40/6, 2)30/12, 3)16/9, 4)5/3 ,5)30/9
Ответить
Математика
9005 в сумме разрядных слагаемых
Ответить
Русский язык
Разбор слова по составу: обидел
Ответить