Логическая задача : Миша ест мороженое только по воскресеньям . Конфеты только каждый второй день . А пироженое только каждый четвёртый день . 1 сентября в воскресение Миша съел и то и другое и третье . Когда ещё будет такой де...

Математика

Логическая задача : Миша ест мороженое только по воскресеньям . Конфеты только каждый второй день . А пироженое только каждый четвёртый день . 1 сентября в воскресение Миша съел и то и другое и третье . Когда ещё будет такой день чтобы Миша съел мороженое конфеты и пироженое??? помогите пожалуйста сижу на олимпиаде ничего не понимаю!!!

Автор: Гость