Look at the pictures and compare them check/ Example the house is as big as the cinema

Английский язык
Look at the pictures and compare them check/ Example the house is as big as the cinema
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А что сделать если перевести то вот посмотрите на фотографии и сравните их проверьте пример дом такой большой как в кино
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