ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Что такое горная порода? что такое минерал? на какие группы деля??ся горные породы? какие существуют горные породы? какие существуют виды магматических горных пород? как возникают разные виды осадочных горных...

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Горные породы — природные агрегаты минералов более или менее постоянного состава, образующие самостоятельные геологические тела. Термин «Горная порода» впервые в современном смысле употребил в 1798 русский минералог и химик В. М. Севергин. Минералы – твердые природные образования, входящие в состав горных пород Земли, Луны и некоторых других планет, а также метеоритов и астероидов. Минералы, как правило, – довольно однородные кристаллические вещества с упорядоченной внутренней структурой и определенным составом, который может быть выражен соответствующей химической формулой.