ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Что такое горная порода? что такое минерал? на какие группы деля??ся горные породы? какие существуют горные породы? какие существуют виды магматических горных пород? как возникают разные виды осадочных горных...
География
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Что такое горная порода? что такое минерал? на какие группы деля??ся горные породы? какие существуют горные породы? какие существуют виды магматических горных пород? как возникают разные виды осадочных горных пород? с чем связанно образование метаморфических горных пород ? чем отличаются горны породы от минералов? какие по происхождению горные породы чаще всего можно обнаружить на поверхности Земли? чем объясняются различие свойств изверженных и глубинных горных пород? какие по возрасту горные породы образуют поверхностный слой земной коры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горные породы — природные агрегаты минералов более или менее постоянного состава, образующие самостоятельные геологические тела. Термин «Горная порода» впервые в современном смысле употребил в 1798 русский минералог и химик В. М. Севергин. Минералы – твердые природные образования, входящие в состав горных пород Земли, Луны и некоторых других планет, а также метеоритов и астероидов. Минералы, как правило, – довольно однородные кристаллические вещества с упорядоченной внутренней структурой и определенным составом, который может быть выражен соответствующей химической формулой.
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