lt;spangt;Что называют сутками?Какова продолжительность одних земных суток?При каки?? условиях сутки могут стать длиннее или короче?lt;/spangt;

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Сутками называют время за которое Земля вращается вокруг своей оси. Продолжительность Земных суток 23 часа 56 минут 4 секунды. Сутки могут стать длиннее если земля будет вращается медленнее, а короче если земля будет вращается быстрее вокруг своей оси