Луч ОС биссектриса угла АОВ и угол АОС=45 градусов Опридилити градусоную меру угла АОВ
Математика
Луч ОС биссектриса угла АОВ и угол АОС=45 градусов Опридилити градусоную меру угла АОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол АОС=углу ВОС =45 градусов угол АОВ=45 +45=90 градусов, так как луч ОС-биссектриса,делит угл пополам Ответ 90 градусов,прямой угол
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