СРОЧНО!!! Найдите корни уравнения: 2,7(0,1х + 4,8) + 0,8(1,4 - х) = 0,3
Алгебра
СРОЧНО!!! Найдите корни уравнения: 2,7(0,1х + 4,8) + 0,8(1,4 - х) = 0,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки , получется 0,27x+12,96+1,12-0,8x-0,3=0, а дальше решаешь как уравнение с иксами в одну сторону, простые числа в другую получившуюся сумму слева делим на сумму справв
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