1.Вчера продали 180 кг овощей, а сегодня - на 20% меньше , чем вчера. Сколько кг овощей п??одали за эти 2 дня? 2.Задумали число, увеличили его на 25% и получили 750. Какое число задумали? 3.На сколько процентов число 120 ме...
Математика
1.Вчера продали 180 кг овощей, а сегодня - на 20% меньше , чем вчера. Сколько кг овощей п??одали за эти 2 дня? 2.Задумали число, увеличили его на 25% и получили 750. Какое число задумали? 3.На сколько процентов число 120 меньше, чем число 200 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 180 от 20% 20%= 20/100=2/10 180*2/10 = 18*2/1= 36/1=36(кг) на столько кг меньше овощей продали сегодня; 180-36= 144(кг) овощей,продали сегодня; 144+180= 324(кг) овощей продали за 2 дня. 3. 200:100=2 = 1% 120:2= 60% На 60% меьше
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