1.Вчера продали 180 кг овощей, а сегодня - на 20% меньше , чем вчера. Сколько кг овощей п??одали за эти 2 дня? 2.Задумали число, увеличили его на 25% и получили 750. Какое число задумали? 3.На сколько процентов число 120 ме...

Математика

1.Вчера продали 180 кг овощей, а сегодня - на 20% меньше , чем вчера. Сколько кг овощей п??одали за эти 2 дня? 2.Задумали число, увеличили его на 25% и получили 750. Какое число задумали? 3.На сколько процентов число 120 меньше, чем число 200 ?

Автор: Гость