Отрывок из стихотворения по памяти ответь п ж

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Отрывок из стихотворения по памяти ответь п ж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном... (А.С. Пушкин "Зимнее утро")
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