Помогите написать сочинение.Понаблюдайте за листопадом в парке,в саду,своей улиц??.С чем вы сравните осенние листья?послушайте как падают листья.по своим наблюдениям напешите сочинения на тему листопад
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Помогите написать сочинение.Понаблюдайте за листопадом в парке,в саду,своей улиц??.С чем вы сравните осенние листья?послушайте как падают листья.по своим наблюдениям напешите сочинения на тему листопад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А какое завораживающее зрелище — осенний листопад! Вот срывается с дерева первый лист и начинает свое робкое путешествие на землю. К нему присоединяются другие — и вот уже за листвой не видно неба. Мир вокруг замирает: природа танцует свой прощальный танец перед долгим зимним сном.В это время года мне очень нравится бродить по парку и любоваться его красотой. А еще я обязательно засушиваю букет из кленовых листьев. Он стоит у меня на столе всю зиму, даря яркие воспоминания об осени.
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