Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций. 1)S+H2SO4-SO2+H2O 2)Cu+HNO3(k)-NO2+H2O+Cu(NO3)2 3)SiO2+C-SiC+CO 4)AI+Cr2O3-AI2O3+Cr
Химия
Методом электронного баланса расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций. 1)S+H2SO4-SO2+H2O 2)Cu+HNO3(k)-NO2+H2O+Cu(NO3)2 3)SiO2+C-SiC+CO 4)AI+Cr2O3-AI2O3+Cr
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + 2 H2SO4 = 3 SO2 + 2 H2O Cu + 4 HNO3 = 2 NO2 + 2 H2O + Cu(NO3)2 SiO2 + 3 C = SiC + 2 CO 2 Al + Cr2O3 = Al2O3 + 2 Cr
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