Богдан задумал целое число.Коля умножил его то ли на 5.то ли на 6.Ваня прибавил к Колиному ответу то ли 5,то ли 6.Андрей отнял от Ваниного числа то ли 5,то ли 6.В результате получили 73.Какое число задумал Богдан?
Математика
Богдан задумал целое число.Коля умножил его то ли на 5.то ли на 6.Ваня прибавил к Колиному ответу то ли 5,то ли 6.Андрей отнял от Ваниного числа то ли 5,то ли 6.В результате получили 73.Какое число задумал Богдан?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богдан задумал число 12 12*6=72 72+6=78 78-5=73
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