Прочетайте текст и озглавте его

Русский язык
Прочетайте текст и озглавте его
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Автор: Гость
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Гость:
Русское величество, Русский дух
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