Как это делать плиз помогите

Экономика
Как это делать плиз помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 - 1 и 3 5 - технология, налоги, субсидии, количество производителей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Каждому из четырёх данных чисел прибавили по 3,а затем каждое полученное число умножили на 2.Сумма полученных чисел оказалась равной 70.Найдите сум...
Ответить
Қазақ тiлi
Кербез сөйлем кұрау
Ответить
Математика
Помогите выполните все задания
Ответить
Физика
Имеются три одинаковые индуктивности, через которые пропускают ток. При каких соединениях можно получить максимальную, минимальную магнитную энергию?
Ответить
История
Запишите определения понятий Погосты -... Гости -... Волоки -... Род -...
Ответить