Запишите определения понятий Погосты -... Гости -... Волоки -... Род -...

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Запишите определения понятий Погосты -... Гости -... Волоки -... Род -...
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Автор: Гость
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Гость:
Во́лок — участок суши, обычно с перевалом, между двумя озёрами или  реками, через который тащили суда — «волоком»Погост - 1) место сбора дани в Древней Руси; были введены княгиней Ольгой в сер. X в. 2) административно-хозяйственная единица в средневековой Руси; 3) сельское кладбище; расположенная вдали от села церковь с кладбищем.  РОД — кровнородств. объединение людей, пришедшее на смену  первобытному человеческому стаду, осн. ячейка общества вплоть до  начала становления классов.
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