Запишите определения понятий Погосты -... Гости -... Волоки -... Род -...

Гость: Гость:

Во́лок — участок суши, обычно с перевалом, между двумя озёрами или реками, через который тащили суда — «волоком»Погост - 1) место сбора дани в Древней Руси; были введены княгиней Ольгой в сер. X в. 2) административно-хозяйственная единица в средневековой Руси; 3) сельское кладбище; расположенная вдали от села церковь с кладбищем. РОД — кровнородств. объединение людей, пришедшее на смену первобытному человеческому стаду, осн. ячейка общества вплоть до начала становления классов.