Сравните военную службу по призыву и военную службу по контракту . в чём различие ??ежду ними ( желательно таблицу с вопросами )

Обществознание
Сравните военную службу по призыву и военную службу по контракту . в чём различие ??ежду ними ( желательно таблицу с вопросами )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время контрактной службы, ты имеешь льготы после того, как отслужил. В обычном призыве такого нет. Так же, в службе по контракту имеется денежное вознаграждение, которого нет, при обычным призыве.
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