СРОЧНО!!! При выполнении какого условия произведения двух чисел а и б будет равно 0?
Алгебра
СРОЧНО!!! При выполнении какого условия произведения двух чисел а и б будет равно 0?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение чисел а и б будет равно нулю только в том случае, если хотя бы одно из этих чисел равно нулю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сопоставьте образы животных в скасках обоих народов.На примере нескольких сказок охарактерезуйте выбранного вами героя
География
Нужно найти данное место на карте, А-что за море, Б-что за полуостров, В-что за пролив, Г-что за материк. Пожалуйста помогите, не можем найти, это ...