СРОЧНО!!! При выполнении какого условия произведения двух чисел а и б будет равно 0?

Алгебра
СРОЧНО!!! При выполнении какого условия произведения двух чисел а и б будет равно 0?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение чисел а и б будет равно нулю только в том случае, если хотя бы одно из этих чисел равно нулю.
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