Сопоставьте образы животных в скасках обоих народов.На примере нескольких сказок охарактерезуйте выбранного вами героя
Литература
Сопоставьте образы животных в скасках обоих народов.На примере нескольких сказок охарактерезуйте выбранного вами героя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка про 3котят жилы-были 3 котят 1 котёнок был послушным 2красивым 3 кот всегда мечтал встать героическом котом пару лет он вырос пошёл погулять вдруг малыша кто кинул из 5этажа но кот спас малыша так ему дали произвишся Котогром он и так стал героем конец
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