Сопоставьте образы животных в скасках обоих народов.На примере нескольких сказок охарактерезуйте выбранного вами героя

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Сказка про 3котят жилы-были 3 котят 1 котёнок был послушным 2красивым 3 кот всегда мечтал встать героическом котом пару лет он вырос пошёл погулять вдруг малыша кто кинул из 5этажа но кот спас малыша так ему дали произвишся Котогром он и так стал героем конец