Четверостишие про молекулу; атом; ион Лучше если 5тирастишие
Химия
Четверостишие про молекулу; атом; ион Лучше если 5тирастишие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё что нас тут окружает состоит тут из атомов меньше атомов нечто не изучено пака но учёные порой думуют о атоме почему он не делимый из чего он состоит как устроин как он сделан досехпор незнают ответ
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