Четверостишие про молекулу; атом; ион Лучше если 5тирастишие

Химия
Четверостишие про молекулу; атом; ион Лучше если 5тирастишие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё что нас тут окружает состоит  тут     из  атомов меньше атомов нечто не изучено пака но учёные порой думуют о атоме   почему он не делимый из чего он состоит  как устроин как он сделан   досехпор незнают ответ
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