Упростить выражение 3m/5n - m/7n
Математика
Упростить выражение 3m/5n - m/7n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3m/5n(умножаем на 7) - m/7n(умножаем на 5) = 21м/35н - 5м/35н = 16м/35н
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