Переведите в систему СИ 1) 22 см- 2) 3 мм- 3) 8 гр- 4) 70 см в квадрате_ 5) 800 000 мм в квадр??те_
Физика
Переведите в систему СИ 1) 22 см- 2) 3 мм- 3) 8 гр- 4) 70 см в квадрате_ 5) 800 000 мм в квадр??те_
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Гость:
220 мм 30 7 800 проде так
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