Переведите в систему СИ 1) 22 см- 2) 3 мм- 3) 8 гр- 4) 70 см в квадрате_ 5) 800 000 мм в квадр??те_

Физика

Переведите в систему СИ 1) 22 см- 2) 3 мм- 3) 8 гр- 4) 70 см в квадрате_ 5) 800 000 мм в квадр??те_

Автор: Гость