Даны три числа: А = 11000^(2), В = 18^(10), С = 27^(10). Переведите А, В и С в двоичную систему счис??ения и выполните поразрядно логические операции (A v B) amp; C. Ответ дайте в десятичной системе счисления.
Информатика
Даны три числа: А = 11000^(2), В = 18^(10), С = 27^(10). Переведите А, В и С в двоичную систему счис??ения и выполните поразрядно логические операции (A v B) amp; C. Ответ дайте в десятичной системе счисления.
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Гость:
23, 10010, 11011 )))))))
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