Рельеф дна северного ледовитого океана кратко 7 класс
География
Рельеф дна северного ледовитого океана кратко 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Своеобразие строения рельефа дна Северного Ледовитого океана заключается прежде всего в очень широком развитии шельфа и вообще подводных окраин материков. Именно этим объясняется малая средняя глубина океана - около 40 % его площади имеет глубины менее 200 м. Шельф занимает 50,3 % площади дна Северного Ледовитого океана. Северный Ледовитый океан орографически неоднороден. Здесь, прежде всего, выделяется Арктический бассейн. Он охватывает всю обширную акваторию вокруг Северного полюса. (с)
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