Два огурца весят столько,сколько 4 помидора, а один помидор, как три репы. сколько помидоров должно быть на левой чаше, чтобы весы были в равновесии, если на правой чаше 1 огурец и 3 репы? 3 класс, помогите решить.

Математика

Два огурца весят столько,сколько 4 помидора, а один помидор, как три репы. сколько помидоров должно быть на левой чаше, чтобы весы были в равновесии, если на правой чаше 1 огурец и 3 репы? 3 класс, помогите решить.

Автор: Гость