Два огурца весят столько,сколько 4 помидора, а один помидор, как три репы. сколько помидоров должно быть на левой чаше, чтобы весы были в равновесии, если на правой чаше 1 огурец и 3 репы? 3 класс, помогите решить.

Математика
Два огурца весят столько,сколько 4 помидора, а один помидор, как три репы. сколько помидоров должно быть на левой чаше, чтобы весы были в равновесии, если на правой чаше 1 огурец и 3 репы? 3 класс, помогите решить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 огурец весит -2 помидора 3 репы-1 помидор Если на правой чаще будет 3 репы и 1 огурец,то на левой чаще должно быть 2+1=3 помидора Ответ 3 помидора
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