Над полями и лесами золотом сияет солнце, потемнели дороги. Не успел сойти на реке лед,а уже прилетели белоносые грачи, вьют свои гнезда. Медведица вывела медвежат на первую прогулку.Играют медвежата на полянке у лесного ручья...
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Над полями и лесами золотом сияет солнце, потемнели дороги. Не успел сойти на реке лед,а уже прилетели белоносые грачи, вьют свои гнезда. Медведица вывела медвежат на первую прогулку.Играют медвежата на полянке у лесного ручья. Со страхом рассматривают они сбегающую с пригорка воду,залезает на скользкие коряги. Над хрупкими подснежниками запорхали легкие бабочки.Проснулись, зажужжали жуки. Все радо прекрасной весне! Найди и подчеркни все знакомые орфограммы. Найди и обозначь цифрой 1 начало предложения которые соответствуют схеме: [= -], [= -]. Найди и обозначь цифрой 2 начало предложение которое соответствует схеме:[=,= -].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Не успел сойти на реке лед,а уже прилетели белоносые грачи, вьют свои гнезда 2. Проснулись, зажужжали жуки.
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