В каком состоянии при комнатной температуре находяться железо, воздух, медь, керо??ин, вода, пластмасса, дерево, бетон.
Физика
В каком состоянии при комнатной температуре находяться железо, воздух, медь, керо??ин, вода, пластмасса, дерево, бетон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Железо- в твёрдом,воздух-газообразном,керосин - жидком,вода -жидком,пластмасса - твёрдом,дерево-твёрдом,бетон-твёрдом
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