Упростите выражение 34n-18n+12n и найдите его значение при n-13?Помогите пожалуйста..
Математика
Упростите выражение 34n-18n+12n и найдите его значение при n-13?Помогите пожалуйста..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34n-18n+12n=4n 4*13=52
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