Появление человека разумного относится к: 1) 40 тысяч лет назад 2) 100 тысяч лет назад 3) 2,5 миллионов лет назад
История
Появление человека разумного относится к: 1) 40 тысяч лет назад 2) 100 тысяч лет назад 3) 2,5 миллионов лет назад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- 40 тысяч лет назад
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