Появление человека разумного относится к: 1) 40 тысяч лет назад 2) 100 тысяч лет назад 3) 2,5 миллионов лет назад

История

Появление человека разумного относится к: 1) 40 тысяч лет назад 2) 100 тысяч лет назад 3) 2,5 миллионов лет назад

Автор: Гость