СРОЧНО!!!! что что происходит с клетками при солении огурцов? почему плоды сморщиваются? Можно ли востановить прежний объем?

Биология

СРОЧНО!!!! что что происходит с клетками при солении огурцов? почему плоды сморщиваются? Можно ли востановить прежний объем?

Автор: Гость