СРОЧНО!!!! что что происходит с клетками при солении огурцов? почему плоды сморщиваются? Можно ли востановить прежний объем?
Биология
СРОЧНО!!!! что что происходит с клетками при солении огурцов? почему плоды сморщиваются? Можно ли востановить прежний объем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходит плазмолиз, в результате которого из клетках огурцов, соль поглощает воду, клетки скукоживаются и погибают. Прежний объём нельзя вернуть, т.к клетки "схлопываются" .
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