Какие страны и регионы европы подчинялись католической церкви?
История
Какие страны и регионы европы подчинялись католической церкви?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся западная Европа. Начиная с Испании до Речи Посполитой,если ты конечно про средние века
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