Составьте плиз рассказ на 10-12 предложений о Илье Муромце

Гость: Гость:

Илья Муромец-русский богатырь. Он в детстве не мог ходить. Но когда пришли волхвы и дали ему воды святой он встал наноги. И отправился в киев по темному лесу через три дуба на которых сидел соловей разбойник. Ильяодолел соловья разбойника и прибыл в киев. Вот удачи