Составьте плиз рассказ на 10-12 предложений о Илье Муромце
Литература
Составьте плиз рассказ на 10-12 предложений о Илье Муромце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илья Муромец-русский богатырь. Он в детстве не мог ходить. Но когда пришли волхвы и дали ему воды святой он встал наноги. И отправился в киев по темному лесу через три дуба на которых сидел соловей разбойник. Ильяодолел соловья разбойника и прибыл в киев. Вот удачи
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